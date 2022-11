حددت لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم 17 نوفمبر الجاري موعدا لإجراء مباراة المدينة والخمس ضمن الدور ثمانية من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم.

لجنة المسابقات حددت ملعب صبراتة لاحتضان مباراة المدينة والخمس، التي ستشهد تنافسا كبيرا بين الفريقين لاقتلاع ورقة العبور إلى الدور النصف النهائي، ومواجهة الأهلي طرابلس المتأهل سلفا على حساب فريق أبوسليم بهدفين لهدف.

هذا ويشار إلى أن لجنة المسابقات ستحدد الفترة المقبلة زمان ومكان مباراة النصف النهائي الذي يجمع الأهلي بنغازي بفريق الأخضر.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المدينة يواجه الخمس في 17 نوفمبر ضمن كأس ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار