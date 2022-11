يواجه فريق النصر ريفيرز يونايتد النيجيري غدا الأربعاء بملعب بنينا.

فريق النصر رفقة المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش سيلتقي غدا الأربعاء ريفيرز يونايتد النيجيري بحضور جماهير النصر العريضة التي ستطالب لاعبيها ببذل المجهود الكبير لتجاوز عقبة الفريق النيجيري في الدور 32 المكرر من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

