يواجه فريق الأهلي طرابلس يوم غد الأربعاء مارومو جلانتس في إيابِ دورِ 32 المكررِ من الكونفدرالية الإفريقية.

ممثل ليبيا الأهلي طرابلس سيبحث في موقعة الغد أمام مارومو جلانتس بملعب القصر الملكي بمدينة روستنبورغ الجنوب إفريقية، سيبحث عن المحافظة على الفوز بالهدف النظيف الذي حققه في لقاء الذهاب بملعب بنينا سعيا لتأهل إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

