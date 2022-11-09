منتخب كرة السلة للكرسي المتحرك يربح الهند ويحرج العاصمة نيودلهي

نيودلهي 09 نوفمبر 2022 (وال) _ صرح المتحدث الرسمي للجنة البارلمبية محمد السليني لوكالة الأنباء الليبية: أن المنتخب الليبي للكرة السلة للكرسي المتحركة انتصر أمس على خصمه الهند ب 34 نقطة مقابل 32 للفريق الخصم، ليحرج بذلك الدولة المستضيفة للبطولة الدولية الثالثة للكرة السلة للكرسي المتحركة بملاعب العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2022 م.

وتابع السليني: هذا الفوز الثاني لرفاق الكابتن سعد العباني الذين ربحوا مباراتهم الأولى ضد دولة نيبال بتحقيق 53 نقطة مقابل 30 نقطة للفريق الخصم، ولقاؤه الثالث اليوم الأربعاء مع لبنان، ويظل أمامهم عدد ستة منافسات للوصول إلى الكأس.

وتنافس ليبيا التي حصلت على الترتيب الأول في بطولة السودان العربية عام 2018 م ثمانية دول هي (نيبال و بنغلاديش وكمبوديا وفلسطين وأفغانستان وسوريا ولبنان والهند).

وتعتبر هذه البطولة هي مسابقة دولية للجنة الدولية، حيث تطبق لوائح الاتحاد الدولي للكرة السلة على الكراسي المتحركة والتي تقام للمرة الأولى في الهند. (وال _ نيودلهي) ه ش

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