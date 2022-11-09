بنغازي .. حفل تخريج الحكام الجدد 2022م

بنغازي09 نوفمبر 2022 (وال) _ نظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي ولجنة الحكام الفرعية بنغازي، مساء أمس الثلاثاء بقاعة مركز بنغازي الطبي، حفل تخريج الحكام الجدد 2022م، برعاية أكاديمية راين الدولية للتعليم والتدريب.

و تقدم إلى دخول الدورة التدريبية مايقارب عن 70، تم قبول منهم 45 متدرب حسب الشروط الموجودة باللائحة، حيث امتدت الدورة قرابة شهر كامل بواقع محاضرتين تقريباً.

و بلغ عدد المتدربين الذين حضروا الدورة على مدار الأسبوع بواقع محاضرتين يومياً، من مدينة المرج 20 متدرب، وبنغازي 25 متدرب.

الجدير بالذكر أن المتدربين حاضرهم (محمد عبدالله ومحمد الزلاوي، طارق الجهاني، إبراهيم فركاش، المبروك الفارسي، إبراهيم الفاخري، محمد الشلماني، عصام الدناع وزين العابدين بركان) .

يشار إلى أن نتائج اختبارات نهاية الدورة تمثلت في رسوب متدربين ونجاح 43 متدرب. (وال _ بنغازي) ن ع

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