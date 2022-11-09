الأخضر يطيح ببلاتو يونايتد النيجيري خارج الكونفدرالية في مباراة تاريخية

أخبار ليبيا 24

عوّض فريق الأخضر خسارته في مباراة ذهاب دور الـ 32 مكرر بكأس الكونفدرالية بنتيجة “4-1” بفوز تاريخي ساحق في الإياب على منافسه بلاتو يونايتد النيجيري اليوم الأربعاء على ملعب شهداء بنينا في بنغازي منحه التأهل بجدارة إلى دور المجموعات بالبطولة لأول مرة في تاريخه الكروي.

وطرح الأخضر غريمه النيجيري، الذي كان بنسبة كبيرة متأهلا، خارج البطولة بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف كان آخرها في الوقت المبدد من عمر المباراة.

وبعد شوط أول سلبي نجح الأخضر في تحقيق المعجزة في منتصف الشوط الثاني، بدأت بتسجيل أنس الورفلي الهدف الأول في الدقيقة 62، ومحمد الكستا للهدف الثاني في الدقيقة 87، ومصطفى حمزة للهدف الثالث القاتل في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز تأهل الأخضر لدور المجموعات بالكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه.