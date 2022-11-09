فوز تاريخي للأخضر ويتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية

بنغازي 09 نوفمبر 2022 (وال)- فوز مثير حققه فريق الأخضر لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، بملعب شهداء بنينا على فريق بلاتو يونايتد النيجيري، في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة ضمن إياب دور الـ “32” مكرر ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”.

وكان فريق الأخضر قد فقد مباراة الذهاب ” 1-4 ” في نيجيريا ليحقق الحلم في مباراة اليوم التي شهدت حضورًا جماهيريًا غفيرًا في مدرجات ملعب شهداء بنينا.

وسجل الثلاثية الخضراوية التي جاءت في الشوط الثاني “أنس الورفلي” في الدقيقة ” 62 ” و” محمد الكستا ” في الدقيقة ” 87 ” و ” مصطفى حمزة ” في الدقيقة الرابعة وقبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع (94). (وال)

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