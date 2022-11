يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين يوم غد الجمعة المنتخب المغربي ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أفريقيا المقامة في الجزائر.

منتخبنا الوطني وبقيادة المدرب الوطني محمد البرعصي سيدخل مباراة الغد بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز على المنتخب المصري بهدفين لهدف في الجولة .

يذكر أن التصفيات تقام من ثلاث جولات، ويتأهل المنتخب المتصدر مباشرة إلى كأس أفريقيا للناشئين التي ستقام بالجزائر العام القادم، وسيختتم المنتخب الوطني جولة التصفيات بلقاء منتخب تونس الاثنين القادم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الناشئين يواجه المغرب الجمعة في تصفيات أفريقيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار