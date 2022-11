تقام يوم غد الجمعة مباراتان في منافسات الأسبوع الرابع الدوري الممتاز لحساب فرق المجموعة الأولى

حيث يستضيف في الأولى فريق الصقور في ملعب طبرق الصداقة، وفي المباراة الثانية يستقبل الهلال شباب الجبل بملعب بنينا.

هذا وتختتم مباريات الأسبوع الرابع لحساب فرق المجموعة الأولى يوم الأحد بمباراة ديربي بنغازي الذي يجمع النصر بفريق الأهلي بنغازي و لقاء التحدي الأخضر.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

