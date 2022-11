الاتحاد يستقبل المدينة في قمة مباريات الأسبوع الرابع

تشهد مباريات يوم غد الجمعة في منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز قمة تجمع الاتحاد بفريق المدينة بملعب أبوسليم في المباراة الأولى وفي الثانية يستضيف الاتحاد المصراتي الأولمبي بملعب مصراتة.

هذا و يحتضن ملعب الزاوية السبت لقاء فريقي المحلة وأبوسليم، بينما أَجلت لجنة المسابقات لقاء السويحلي والأهلي طرابلس إلى موعد لاحق، وذلك لالتزام الأهلي في كأسِ الكنفدرالية الأفريقية.

