المصري محمد عودة يتسلم قيادة تدريب فريق الهلال رسميا

وصل المدرب المصري محمد عودة لمدينة بنغازي لتسلم مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات الدوري الممتاز بدلا عن المدرب التونسي أنس الباز المقال.

اللجنة التسييرية بنادي الهلال وبعد قرار الاستغناء عن التونسي أنس الباز عقب التعادل أمام فريق التعاون بهدف لهدف، قررت التعاقد مع المصري محمد عودة لما يمتلكه من خبرة لا بأس بها في الملاعب الليبية، فقد سبق له تدريب قطبي مدينة بنغازي فريقي النصر والأهلي بنغازي في الموسمين السابقين.

