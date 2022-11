ثلاثة ديربيات في الأسبوع الأول من منافسات دوري الكرة الطائرة

تنطلق منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة للموسم الجديد في 18 نوفمبر الجاري بثلاث مباريات قوية في المناطق الأولى والثانية والثالثة.

وتشهد مباريات الأسبوع الأول ثلاثة ديربيات في المناطق الثلاث، حيث يلاقي الأهلي طرابلس جاره الاتحاد بقاعة طرابلس الكبرى في اليوم الأول من منافسات المنطقة الثالثة، وفي مباريات المنطقة الأولى يصطدم الأهلي بنغازي بجاره النصر بقاعة سليمان الضراط في 19 نوفمبر الجاري، وفي اليوم نفسه يواجه السويحلي الاتحاد المصراتي في قمة مباريات المنطقة الثانية بقاعة مصراتة الألعاب الجماعية.

