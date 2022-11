توافد نجوم المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى الدوحة

بدأ نجوم المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022 بالتوافد إلى الدوحة قبيل انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث استقبل مطار حمد الدولي بعد ظهر الخميس عددا من لاعبي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، كأول الواصلين إلى الدوحة، استعدادا لمواجهة منتخبات ويلز وإنجلترا وإيران في المجموعة الثانية.

وأعلن مدرب المنتخب الأمريكي جريج بيرهالتر الأسبوع الجاري عن تشكيلة فريقه المشاركة في المونديال، والتي ضمت 26 لاعبا.

وستشارك الولايات المتحدة، الدولة المستضيفة لكأس العالم 2026، بالشراكة مع المكسيك وكندا، في منافسات كأس العالم 2022 للمرة الحادية عشرة في تاريخها، وسجلت أفضل أداء لها في البطولة خلال النسخة الأولى من المونديال في أوروجواي عام 1930، عندما احتلت المركز الثالث.

وكان نجوم الفريق خيسوس فيريرا، وشون جونسون، وآرون لونغ، وجوردان موريس، ووكر زيمرمان، وكلين أكوستا، ودياندري يدلين، وكريستيان رولدان، وشاك مور من بين الدفعة الأولى من لاعبي الفريق الذين وصلوا إلى قطر، وسينضم إليهم المئات من لاعبي المنتخبات الأخرى خلال الأيام القادمة، حيث تستقبل الدوحة 31 منتخبا مشاركا في البطولة الأبرز في عالم كرة القدم، إلى جانب منتخب الدولة المستضيفة.

وأعرب بيرهالتر عن تطلعه بشغف لانطلاق مشوار فريقه في المونديال، وقال: ” أوقعتنا القرعة في مجموعة قوية، ولكن منتخبنا يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين، الذين يجمعهم روح الفريق، وهم مستعدون للمنافسة مع جميع المنتخبات الأخرى، ونفخر بالمشاركة في البطولة، ويشرفنا تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية، ونقدر دعم مشجعينا في قطر. “

من جانبه قال السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022: “يسرنا الترحيب باللاعبين والمدربين والأطقم الإدارية والفنية في الدوحة للمشاركة في مونديال قطر 2022. ونتطلع إلى استمتاع اللاعبين والمشجعين خلال البطولة التي تقام للمرة الأولى في العالم العربي والمنطقة، ونتمنى للجميع أوقاتا رائعة مع منافسات البطولة والفعاليات الترفيهية والثقافية المرافقة للحدث التاريخي، وفي أماكن الجذب السياحية في البلاد.”

وأضاف: “نتطلع إلى الترحيب ببقية لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، والذين سيصلون إلى قطر في الأيام القليلة المقبلة، وكذلك المشجعين من أنحاء العالم، في احتفالية رياضية غير مسبوقة، تجمع الشغوفين بكرة القدم، تحت مظلة اللعبة الأكثر شعبية في العالم.”

ويتوقع برهالتر ولاعبو المنتخب الأمريكي الحصول على دعم جماهيري قوي خلال المنافسات التي تجمعهم بمنتخبات المجموعة الثانية في المونديال، من خلال حضور كبير لجمهورهم، خاصة بعد أن جاء المشجعون من الولايات المتحدة ضمن قائمة الأكثر شراء لتذاكر مباريات البطولة.

وقال السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن مشاعر الحماس غمرت مجتمع كرة القدم في العالم خلال الأسبوع الماضي، مع مشاهدة المدربين يعلنون عن تشكيلة اللاعبين المشاركين في كأس العالم قطر 2022.

وأضاف: “نشهد هذا الأسبوع حدثا رائعا أثار حماس مجتمع كرة القدم العالمي، مع مشاهدة اللاعبين يحطون رحالهم في الدوحة والمدربين يعلنون عن تشكيلة اللاعبين في منتخباتهم قبيل انطلاق منافسات المونديال، في أجواء تزخر بالحماس ابتهاجا بمشاركتهم في أهم حدث في المشهد الرياضي العالمي.”

وتابع: “شعرنا بسعادة كبيرة مثل الكثيرين في أنحاء العالم، عندما شاهدنا اللاعبين يقتربون من تحقيق أحلامهم. إن حماسهم وتفاعلهم الرائع خلال هذه الأوقات تؤكد لنا أهمية كأس العالم بالنسبة لمليارات الأشخاص وكيف توحد لعبة كرة القدم الشعوب من حول العالم.”

