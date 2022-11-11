تعادل الهلال وشباب الجبل في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم

بنغازي 11 نوفمبر 2022 (وال)- تعادل فريق الهلال مساء اليوم الجمعة، أمام ضيفه شباب الجبل بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا، تقدم فيها شباب الجبل بهدف مهاجمه محمد بلاش في الدقيقة 23 من الشوط الأول، واستطاع المالي اداما بالو تعديل النتيجة لفريقه الهلال في الدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع من علامة الجزاء.

وبذلك يرفع شباب الجبل رصيده إلى 3 نقاط، والهلال برصيد نقطتين. (وال) ر ت

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