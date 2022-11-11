يحي الزليتني يقود الاتحاد لفوز ثمين على الجار المدينة

طرابلس 11 نوفمبر 2022 (وال)- تفوق فريق الاتحاد على جاره المدينة مساء اليوم الجمعة، بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

على أرضية ملعب أبوسليم؛ استطاع فريق الاتحاد خطف المباراة بهدف الوحيد نجح في ترجمته يحي الزليتني في الدقيقة 86 من المباراة ليمنح بذلك فريقه فوزًا ثمينًا.

الفوز هو الرابع للاتحاد على التوالي، ليُواصل تصدره المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، في حين توقف رصيد المدينة عند 3 نقاط. (وال) ر ت

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