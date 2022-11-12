الدوري الممتاز .. التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء الهلال وشباب الجبل

بنغازي 12 نوفمبر 2022 (وال) _ اكتفى فريقا الهلال وضيفه شباب الجبل بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما، وذلك لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

نتائج مخيبة

المباراة التي جرت – أمس الجمعة – وقادتها صافرة الحكم ( حمزة الثموني ) جاء شوطها الأول رتبيا من دون أي فرصة حقيقية ، حيث كان سيناريو الدقائق الـ 45 الأولى وضغط هلالي مبكر، لكنه دون فاعلية تذكر على مرمى ( عبد الرحمن المشري )، في المقابلة أعتمد شباب الجبل كثيراً على الكرات الطويلة المرتدة والتي ظهر فيها مهاجمه ( محمد بلاش ) في العديد من المناسبات.

الهلال الذي دخل اللقاء تحت ضغوطات كبيرة من جماهيره بسبب نتائجه المخيبة في أخر ثلاثة جولات لعبة تلقت شباكه هدف السبق مطلع الدقيقة الـ23،لاسيما أن المهاجم الأكثر حركة بـ ” شباب الجبل ( محمد بلاش ) تمكن من الوصول إلى مرمى الحارس ( خالد المسماري ) مستفيداً من التمريرة البينية التي أطلقها ( مالك الشلوي ).

مد هجومي

في النصف الثاني من المواجهة دفع مدرب الهلال الجديد المصري ( محمد عودة ) بكل من ( أسامة بلعيد و حمزة الزوي )بالإضافة إلى المالي ( عبد الرحمن تراوري ) ، على أمل تحسين الدور الهجومي، و لما لا تعديل أوتار المقابلة.

المد الهجومي تواصل للهلال ، والرغبة في التعديل أصبحت أكبر، بيد أن ذلك الضغط الذي شكله الهلال على خشبات الحارس ( عبد الرحمن المشري ) آتى بالنفع، حيث أن الدقيقة الـ90+4 أحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للهلال، بعدما تمت عرقلة البديل أسامة بلعيد من قبل احد مدافعي شباب الجبل، ليتقدم للركلة محترفه المالي ( أداما بالو ) موقعاً هدف التعادل.

وبهذا النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة ، حيث أصبح رصيد الهلال نقطتان جمعها من أربعة مباريات، فيما أضاف شباب الجبل نقطة إلى رصيده ليصبح ثلاثة نقاط.

طاقم التحكيم

هذه المباراة التي أقيمت – أمس الجمعة – قادها طاقم تحكيم متكون من ( حمزة الثموني ) حكم وسط، بمساعدة كل من ( داؤود لاغا ) مساعد أول، و ( محمد الهدلول ) مساعد ثان، و ( عماد أخريش ) حكم رابع، فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة للمراقب ( أحمد البوعيشي ). (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال