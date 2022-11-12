الدوري الممتاز .. بهدف ” الزليطني ” الاتحاد يواصل الانتصارات 

بنغازي 12 نوفمبر 2022 (وال) _ واصل فريق الاتحاد صحوته القوية هذا الموسم بانتصار جديد حققه هذه المرة على المدينة بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب لقاءات الأسبوع الربع من مرحلة الذهاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي احتضنتها أرضية ملعب أبو سيلم.

هذا وتعد هذه المقابلة التي أقيمت – أمس الجمعة – وقادها الحكم (خليل سنان ) قمة مباريات المجموعة الثانية لذات الجولة، فضلاً على أن الاتحاد يدين في هذا الفوز إلى ( يحي الزليطني ) الذي نجح في وضع تمريرة زميلة التونسي ( عماد اللاواتي ) داخل شباك المدينة، وذلك في الدقيقة الـ 86.

وبهذا الفوز ، واصل الاتحاد ريادته لفرق المجموعة الثانية محققاً فوزه الرابع توالياً حصداً (12) نقطة، بينما تجمد رصيد المدينة عند النقطة الثالثة جمعها من أربعة مباريات. (وال _ بنغازي) س أ

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