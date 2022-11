ختام الجولة الرابعة يشهد لقاء ديربي مدينة بنغازي

تشهد ختام منافسات الجولة الرابعة غدا الأحد لقاء قمة مدينة بنغازي التي ستجمع النصر بجاره الأهلي بنغازي بملعب بنينا.

اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب بنينا عند الثانية ونصف ظهرا سيسعى فيه النصر لإرضاء جماهيره بعد خروجه من الدور الـ32 المكرر من منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية للفوز في ديربي مدينة بنغازي يوم غد، بينما سيبحث شهاب الليل رفقة الأهلي بنغازي عن الخروج بنقاط المباراة الثلاث لتدعيم صدارته لفرق المجموعة الأولى بـ10 نقاط.

