يستقبل فريق التحدي الأخضر يوم غد الأحد بملعب بنينا في ختام منافسات الجولة الرابعة.

المباراة التي ستقام غدا عند السابعة مساء سيدخلها فريق التحدي بأمل عرقلة الأخضر وتحقيق النقاط الثلاث للوصول للنقطة الرابعة والهروب من قاع التراتيب.

فيما سيسعى الأخضر لترجمة الأداء المبهر مؤخرا بالفوز على التحدي والمضي قدما نحو مقدمة ترتيب فرق المجموعة الأولى.

