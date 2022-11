نادي العلمين السعودي يضم خميس صقر وإبراهيم المهمل

تعاقد نادي العلمين السعودي مع ثنائي المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات “خميس صقر” و”إبراهيم المهمل” من أجل تدعيم صفوف الفريق في أول رحلة احتراف لنجمي المنتخب الوطني.

حيث تم توقيع العقود عقب وصول صقر والمهمل إلى مدينة الدمام السعودية، من أجل الانضمام إلى نادي العلمين الناشط في الدوري السعودي الممتاز.

وجاء تعاقد العلمين مع صقر والمهمل عقب تألق الثنائي رفقة منتخبنا الوطني في البطولة العربية لكرة القدم داخل الصالات التي أقيمت في السعودية العام الجاري.

