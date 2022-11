نهائي كأس سوبر اليد في 26 نوفمبر الجاري

حدد الاتحاد الليبي لكرة اليد 26 نوفمبر الجاري موعدا لإجراء مباراة السوبر التي تجمع الأهلي طرابلس مع الهلال.

واعتمد رئيس الاتحاد المكلف “علي الزياني” الموعد المحدد من لجنة المسابقات لإقامة مباراة كأس السوبر بين الأهلي طرابلس والهلال بقاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية في العاصمة طرابلس.

وكان الأهلي طرابلس قد توج بلقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما وصل الهلال إلى نهائي الكأس وحصل على الوصافة مما أهله لخوض مباراة السوبر.

