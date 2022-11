منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة يحل ثالثا في بطولة الهند الدولية

حل منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة بالمركز الثالث في منافسات البطولة الدولية التي أقميت بالهند.

منتخبنا الوطني حقق المركز الثالث بعد فوزه في المباراة الترتيبية على المنتخب السوري بـ51 مقابل 39 نقطة.

هذا وقد فقد منتخبنا الوطني فرصة التأهل للمباراة النهائية بعد خساراته أمام المنتخب الفلسطيني في الدور النصف النهائي بـ56 مقابل 40 نقطة.

ويشار إلى أن منتخبنا تصدر مجموعته في الدور الأول بـ9 نقاط بعد تحقيقه الفوز على كل من نيبال والهند ولبنان.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

