اليوم.. الأهلي يلاقي النصر في ديربي بنغازي

أخبار ليبيا 24

تتجه أنظار الجماهير الليبية، اليوم الأحد، إلى ملعب شهداء بنينا ببنغازي، والذي سيحتضن مباراة الديربي بين الجارين الأهلي والنصر ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسيخوض فريقي الأهلي بنغازي والنصر اليوم المواجهة رقم (96) على صعيد “ديربي بنغازي” بما في ذلك المباريات الودية والرسمية.

ويقف التاريخ بجانب الأهلي بنغازي في مواجهات الغريمين، حيث تقابلوا في 95 مباراة فاز الأهلي بنغازي في 45 مباراة بينما فاز النصر في 14 مباراة، وتعادلا في 36 مباراة.

ويدخل الأهلي بنغازي المباراة وفي رصيده 7 نقاط من 3 مواجهات أحرز فيها فوزين وتعادل، بينما سيدخل النصر المواجهة وفي رصيده 3 من فوز واحد حققه من مباراة واحدة لعبها بالدوري حتى الآن.

يشار إلى أن المباراة ستقام على تمام الساعة الثانية والنصف مساء.