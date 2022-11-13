منتخب بنغازي والساحل في نهائي بطولة مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية 

بنغازي 13 نوفمبر 2022 (وال) _ يسدل الستار مساء يوم الثلاثاء المقبل، عن مباريات بطولة كرة القدم لفرق منتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، التي أقيمت بإشراف اتحاد الشرطة الرياضي فرع المنطقة الشرقية.

وشهدت البطولة مشاركة ثلاثة عشر فريقاً تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، حيث تأهل عن فرق المجموعة الأولى منتخب مديرية أمن بنغازي، وضمت هذه المجموعة فرق مديريات أمن توكرة وسلوق قمينس والأبيار، بينما تأهل عن المجموعة الثانية فرق مديريات أمن الكفرة، وضمت هذه المجموعة فرق مديريات أمن أوجلة أجخرة وجالو وربيانة وإجدابيا، فيما تأهل عن فرق المجموعة الثالثة فريق أمن الساحل، وضمت هذه المجموعة فرق المرج وأمن شحات وأمن البيضاء

وستقام مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب شهداء بنينا بنغازي، المباراة النهائية التي ستجمع منتخب مديرية أمن بنغازي مع مديرية أمن الساحل.

وفرغت اللجنة المشرفة على البطولة من الانتهاء من كافة الترتيبات لأقامة الحفل الختامي، الذي سيشهد حضور العديد من الشخصيات، وسيتم خلاله توزيع الكؤوس والقلائد على الفرق المشاركة. (وال _ بنغازي) س أ

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