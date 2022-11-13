الدوري الممتاز .. رأسية ” عماره ” تقود المحلة للتعادل أمام أبو سليم

الزاوية 13 نوفمبر 2022 (وال) _ ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما لقاء فريقا أبو سيلم و المحلة’ وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جمعت الفريقان – أمس السبت – على أرضية ملعب الزاوية’ وقادتها صافرة الحكم الدولي ( أحمد الشلماني ) جاءت متكافأة وهجماتها تعددت بين الفريقين بغية افتتاح التسجيل و تغير اللوحة الرقمية.

وعند مطلع الدقيقة (23) تمكن أبو سليم من تسجيل أول أهداف اللقاء’ وذلك بتصويبة قوية إستقرت في سقف المرمى لحارس المحلة صوبها باقتدار اللاعب ( أيوب عمار ).

المحلة بعد هدف ( أيوب عمار ) تحرر من مناطقة الدفاعية’ وظل باحثا عن هدف التعديل’ متقدما نحو المناطق الخلفية لأبو سليم’ ليتمكن مهاجمه ( الهادي عماره ) من ممارسة هوايتة المفضلة محرزا هدف التعديل برأسية في الدقيقة (33) رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف هذا الموسم من أربعة مباريات.

وبهذا التعادل الإيجابي أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده’ ليصبح أبوسليم برصيد (8) نقاط’ محتلا بها المرتبة الثانية’ في حين أضاف المحلة المتواجد في المرتبة السادسة نقطة ليصبح برصيد (3) نقاط. (وال _ الزاوية) س أ

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