منتخب الناشئين يواجه تونس في تصفيات أفريقيا للناشئين

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين المنتخب التونسي مساء اليوم الاثنين في ختام منافسات تصفيات كأس إفريقيا المقامة في الجزائر.

منتخبنا الوطني سيدخل في مباراته أمام تونس بخيار الفوز بأكثر من هدف ومن ثم سينظر ما تسفر عنه مباراه المنتخب المغربي والمصري والتي يحتاج فيها منتخبنا خسارة المغرب بهدف نظيف لضمان التأهل لكأس أفريقيا للناشئين التي ستقام بالجزائر العام المقبل .

هذا ويشار إلى إن المنافسات تقام بالجزائر بنظام بطولة مصغرة بين منتخبات شمال أفريقيا ويتأهل المنتخب المتصدر مباشرة إلى كأس إفريقيا للناشئين

