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مـنـتـخـب الكـاراتـيـه يـواصـل تـحـضـيـراتـه للبـطـولـة الأفـريـقـيـة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يواصل منتخبنا الوطني للكاراتيه تحضيراته بتونس استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا التي ستقام نهاية الشهر الجاري في جنوب أفريقيا.

منتخـبـنا الوطـني يشرف على تدريبه المدرب التونسي “محمد جمعة” و سيشارك في البطولة الأفريقية بثمانية رياضيين وهم بشير الذويبي صاحب برونزية بطولة العالم للشباب و أحمد الفلاح و نوري السعداوي بالإضافة لمحمد أبودبوس و عصام الضبع و فتح الله الفريطيس، كما ستشارك في فئة الإناث اللاعبتان “غفران غموقة و “سالمة حافظ”.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

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