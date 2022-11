يستعد الاتحاد الليبي للقوة البدنية لتنظيم بطولة عيسى المجعوك للقوة البدنية بمدينة مصراتة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري

البطولة التي ستستمر ثلاثة أيام ومشاركة مائة رياضي يمثلون سبعة عشر ناديا من مختلف مدن ليبيا حيث تعبتر منافسات أفضل تحضير للرياضين قبل انطلاق بطولة ليبيا التي قرر اتحاد القوة البدنية أقامتها بمدينة سرت في الأول من العام المقبل

المصدر قناة ليبيا الأحرار

…………………………………………….

The post اتحاد القوة البدنية ينظم بطولة عيسي المجعوك بمدينة مصراتة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار