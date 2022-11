مـصـراتـة تسـتضـيـف بطـولة نجـوم ليـبـيا لكـرة الطـاولـة

بتنظيم نادي نجوم مصراتة وإشراف الاتحاد الليبي لكرة الطاولة احتضنت قاعة مصراتة للألعاب الرياضية بطولة نجوم ليبيا للعبة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

البطولة اختتمت السبت في منافسات جميع الفئات العمرية المشاركة في البطولة بمشاركة أندية أساريا والأولمبي والجزيرة والتحدي طمينة ونجوم مصراتة ونادي نجوم بنغازي، المنظمون لهذه البطولة كان هدفهم الرفع من مستوى اللاعبين وتحسين نتائج الفرق في المشاركات الخارجية.

