توج رياضي نادي المدينة في لعبة الجولف “عبد العزيز الطويري” بكأس الترتيب الأول في منافسات دوري الدرجة الأولى في لعبة الجولف

المنافسات التي أقيمت بملعب نادي قرقارش التخصصي شهدت تنافسا كبيرا في المرحلة الأولى والثانية فقد عرف اسم الفائز من خلال المرحلة الأخيرة التي نال فيها عبد العزيز الطويري المركز الأول وحل إبراهيم الشيباني في المركز الثاني

المصدر قناة ليبيا الأحرار

