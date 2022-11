اتحاد كرة اليد يعيد تشكيل اتحاد المنطقة الرابعة لكرة اليد

كلف الاتحاد الليبي لكرة اليد بوبكر الزوكي رئيسا لاتحاد المنطقة الرابعة لكرة اليد

الاتحاد الليبي لكرة اليد الذي أعاد تشكيل اتحاد المنطقة الرابعة قد كلف أيضا خالد رقص نائبا أول و حسن رجب نائبا ثانيا فيما أوكل محمد عبد العاطي بمهمة المقرر فيما كلف كل من أكرم شعيب وجمال الحصادي و مجدي العلواني بمهام أعضاء اتحاد المنطقة الرابعة الذي سيشرف مباشرة بمهام تنيظم المسابقات الفئات السنية المقرر إقامتها في العشرين من الشهر الجاري.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

