جدول مباريات كأس العالم 2022 قطر الدور الأول

جدول مباريات الدور الاول #كأس_العالم2022 قطر🏆

الأحد 20 نوفمبر 2022 حفل و مباراه الافتتاح

قطر × الإكوادور الساعة 7:00 مساء

*الاثنين 21 نوفمبر 2022*

انجلترا : ايران الساعة 4:00 مساء

السنغال : هولندا الساعة 7:00 مساء

امريكا : ويلز الساعة 10:00 مساء

*الثلاثاء 22 نوفمبر 2022*

الأرجنتين : السعودية الساعة 1:00 ظهرا

المكسيك : بولندا الساعة 4:00 مساء

فرنسا : استراليا الساعة 7:00 مساء

الدنمارك : تونس الساعة 10:00 مساء

*الأربعاء 23 نوفمبر 2022*

اسبانيا : كوستاريكا الساعة 1:00 ظهرا

المانيا : اليابان الساعة 4:00 مساء

بلجيكا : كندا الساعة 7:00 مساء

المغرب : كرواتيا الساعة 10:00 مساء

*الخميس 24 نوفمبر 2022*

البرازيل : صربيا الساعة 1:00 ظهرا

سويسرا : الكاميرون الساعة 4:00 مساء

البرتغال : غانا الساعة 7:00 مساء

اورجواي : كوريا الساعة 10:00 مساء

*الجمعة 25 نوفمبر 2022*

انجلترا : امريكا الساعة 1:00 ظهرا

ويلز : ايران الساعة 4:00 مساء

قطر : السنغال الساعة 7:00 مساء

هولندا : الإكوادور الساعة 10:00 مساء

*السبت 26 نوفمبر 2022*

الأرجنتين : المكسيك الساعة 1:00 ظهرا

بولندا : السعودية الساعة 4:00 مساء

فرنسا : الدنمارك الساعة 7:00 مساء

تونس : استراليا الساعة 10:00 مساء

*الأحد 27 نوفمبر 2022*

اسبانيا : المانيا الساعة 1:00 ظهرا

اليابان : كوستاريكا الساعة 4:00 مساء

بلجيكا : المغرب الساعة 7:00 مساء

كرواتيا : كندا الساعة 10:00 مساء

*الاثنين 28 نوفمبر 2022*

البرتغال : أورجواي الساعة 07:00 ظهرا

كوريا : غانا الساعة 07:00 مساء

البرازيل : سويسرا الساعة 10:00 مساء

الكاميرون : صربيا الساعة 10:00 مساء

*الثلاثاء 29 نوفمبر 2022*

هولندا : قطر الساعة 07:00 ظهرا

الإكوادور : السنغال الساعة 07:00 مساء

ويلز : انجلترا الساعة 10:00 مساء

ايران : امريكا الساعة 10:00 مساء

*الأربعاء 30 نوفمبر 2022*

بولندا : الأرجنتين الساعة 07:00 ظهرا

السعودية : المكسيك الساعة 07:00 مساء

تونس : فرنسا الساعة 10:00مساء

استراليا: الدنمارك الساعه 10:00 مساء