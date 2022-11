افتتاح المركز الإعلامي للدولة المستضيفة لتغطية فعاليات كأس العالم

افتتحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث رسمياً المركز الإعلامي للدولة المستضيفة، في مدينة مشيرب قلب الدوحة، والذي يقدم الخدمات والتسهيلات للآلاف من ممثلي وسائل الإعلام، لتغطية فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق الأحد المقبل، بمباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور في استاد البيت.

وفي تصريح لها حول افتتاح المركز؛ أعربت السيدة فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادتها بالترحيب بممثلي وسائل الإعلام من أنحاء العالم، لتغطية منافسات وفعاليات البطولة، التي تقام لأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط.

وأضافت: “يأتي افتتاح المركز الإعلامي للدولة المستضيفة ضمن جهودنا المتواصلة لتزويد ممثلي وسائل الإعلام، من مراسلين، وممثلي جهات البث، والمصورين، بتجربة سلسة وفعالة، في موقع متكامل يقدم لهم خدمات ومرافق متطورة لتأدية مهام عملهم خلال تغطية منافسات البطولة والفعاليات المرافقة، التي تقام في أنحاء قطر خلال الحدث العالمي.”

وأضافت: “نتطلع إلى التعاون الوثيق مع وسائل الإعلام من أنحاء العالم لتغطية كأس العالم قطر 2022، في نسخة فريدة من المهرجان الكروي، الذي يستقطب اهتمام مجتمع كرة القدم والمشجعين في كل مكان.”

ويقدم المركز الإعلامي للدولة المستضيفة كل ما يحتاجه الإعلاميون لأداء مهامهم طوال فترة مونديال قطر 2022، حيث يضم العديد من المرافق، من بينها قاعة للمؤتمرات الصحفية واستوديوهات ومكاتب للعمل، إضافة إلى الدعم التقني والخدمات التي تلبي احتياجات المصورين، وقاعة الإعلاميين التي تتسع لـ 100 شخص، ومطعم يقدم تشكيلة منوعة من الوجبات من فندق W الدوحة. ويعمل المركز على مدار الساعة خلال البطولة العالمية، والتي تختتم بالمباراة النهائية في استاد لوسيل 18 ديسمبر المقبل.

وسيتابع الإعلاميون البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر شاشات ضخمة في المركز الإعلامي للدولة المستضيفة، والذي سيشهد مؤتمرات صحفية خلال البطولة، ويتيح للإعلاميين الفرصة لإجراء مقابلات مع المتحدثين باسم اللجنة العليا، أو ممثلي الجهات الحكومية المعنية في البلاد.

وتتسع قاعة المؤتمرات الصحفية لـ 140 صحفياً وما يصل إلى 25 موقعاً للكاميرات. وسيجري نقل المؤتمرات الصحفية على الهواء مباشرة لمندوبي وسائل الإعلام المتواجدين في مكاتبهم، بما يزيد السعة إلى قرابة 500 إعلامي. كما يضم المركز أربعة استوديوهات للبث لخدمة جهات البث بنظام الحجز المسبق.



ويضم المركز 300 مكتباً لممثلي وسائل الإعلام وفق أسبقية الحضور، وجرى تزويد جميع المكاتب بخدمة الإنترنت، إضافة إلى توفير بعض أجهزة الكمبيوتر لاستخدام الإعلامين، كما يقدم موظفون من إدارة تكنولوجيا المعلومات خدمات الدعم الفني والمساعدة المطلوبة للتعامل مع أي مسائل تقنية وتوفير الحلول لها على الفور.

إلى جانب ذلك؛ تتوفر بالمركز الإعلامي للدولة المستضيفة خدمات للمصورين المشاركين في تغطية المونديال، بالتعاون مع شركتي نيكون وكانون، ويقدم المكتب الصيانة المجانية، إضافة إلى بيع قطع الغيار الأساسية للكاميرات ومعدات المصورين.

وبإمكان الإعلاميين الراغبين في تغطية فعاليات كأس العالم 2022، من قطر أو من بلدانهم التسجيل في بوابة قطر الإعلامية، المنصة الرقمية المبتكرة التي توفر لمندوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى وممثلي جهات البث مجموعة واسعة من المصادر الإخبارية لمساعدتهم على أداء مهامهم.

وتقدم البوابة الإلكترونية محتوىً حصرياً من الدولة المستضيفة للبطولة، كما تسهّل للإعلاميين الذين سيحضرون فعاليات المونديال الحصول على العديد من الخدمات؛ من بينها طلبات إجراء مقابلات صحفية مع المتحدثين باسم اللجنة العليا أو ممثلي الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى حجز الاستوديوهات، وتقديم طلبات جولات الإعلاميين.

المصدر: Qatar2022.ga

The post افتتاح المركز الإعلامي للدولة المستضيفة لتغطية فعاليات كأس العالم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار