دوري اتحاد الشرطى الرياضي للمنطقة الشرقية ينتهي بفوز بنغازي

بنينا 16 نوفمبر 2022 (وال) أقيم على أرضية ملعب شهداء بنينا نهائي دوري مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية برعاية اتحاد الشرطة، وكان ذلك بحضور السيد وكيل وزارة الداخلية وعدد من مدراء الأمن بالمنطقة الشرقية.

وجمع النهائي بين مديرية أمن بنغازي مع مديرية أمن الساحل، وانتهت بتفوق مديرية بنغازي بنتيجة 2_1 ليتوج بكأس البطولة التي شاركت بها مجموعة من مديريات الأمن المقسمة إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي المجموعة الأولى ضمت مديريات أمن البيضاء وشحات والمرج والساحل.

كماضمت المجموعة الثانية بنغازي والأبيار وسلوق وقمينس وتوكرة، في حين ضمت المجموعة الثالثة إجدابيا وجالو وأوجلة و الكفرة وربيانة.

وكان نظام الدوري بالإسقاط الفردي حيث تأهلت الفرق الثلاثة ( بنغازي والساحل و الكفرة) وأقيمت بينهم قرعة ليتأهل أحد الفرق للنهائي وكانت من نصيب الساحل، وانتظر لقاء بنغازي والكفرة وتفوق بنغازي، ليتقابل معه في النهائي ولمع فريق بنغازي ليتحصل على الترتيب الأول والساحل الثاني والكفرة الثالث.

وفي اختتام الدوري قام السيد وكيل وزارة الداخلية بتسليم كأس البطولة لفريق بنغازي (وال ـ بنينا) م ر

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