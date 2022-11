أنهى منتخبنا الوطني للناشئين تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لكاس إفريقيا في المركز الرابع والأخير إثر خسارته من تونس بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة والأخيرة،

منتخبنا الوطني فشل في تدارك خسارته الثانية في هذا التجمع الذي بدأه بالفوز على منتخب مصر ثم الخسارة من المنتخب المغربي المتأهل مباشرة للبطولة القارية.

