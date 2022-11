تعاقد نادي الأهلي طرابلس مع المدرب التونسي أمين رزيق لتدريب الفريق الأول لكرة السلة في الاستحقاقات المقبلة

أمين رزيق الذي تعاقد مع نادي الأهلي طرابلس لمدة موسم واحد قابل للتجديد، سيكون في أول اختبار جدّي في نهائي كأس السوبر الممتاز، الذي سيجمع الأهلي طرابلس بطل مسابقة الدوري بفريق الأهلي بنغازي حامل لقب الكأس في 25 نوفمبر الجاري بقاعة طرابلس الكبرى.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يتعاقد مع المدرب التونسي أمين رزيق appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار