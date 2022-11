تعاقد نادي الوحدة مع الثنائي عمر المغربي وطارق قشوط استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.

المغربي وقشوط القادمان من فريق الظهرة سيكونان ضمن قائمة فريق الوحدة الذي يستعد لمنافسات دوري الدرجة الأولى رفقة المدرب الوطني الحبيب الغابري، والذي يسعى صحبة وحدة ميزران هذا الموسم للعودة لمنافاسات الدرجة الأولى بعد غيابه لموسمين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الوحدة يتعاقد مع طارق قشوط وعمر المغربي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار