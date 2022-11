ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم: قطر ستنظم بطولة استثنائية

قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر 2022 إن دولة قطر ستنظم بطولة استثنائية، وسيظهر ذلك خلال أيام قليلة.

وجاءت تصريحات الخاطر لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، حيث أكد أن مزاعم الاستعانة بجماهير من العمالة الوافدة مقابل أموال “عارية عن الصحة”، مضيفاً: “مزاعم الاستعانة بجماهير من العمالة الوافدة مقابل أموال محاولة جديدة للتشويه والتشكيك في قدرة دولة قطر على استضافة البطولة”، ومشدداً على أن كأس العالم FIFA قطر 2022 بطولة الجميع وتمثل دولة قطر بشعبها مواطنين ومقيمين، وتمثل كذلك دول الخليج والمنطقة بأكملها.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

