لقاء الغريمين الاتحاد والأهلي طرابلس لكرة الطائرة يشهد أول انسحاب

طرابلس 19 نوفمبر 2022 (وال) فاز أهلي طرابلس على الاتحاد “اعتباريًا” 0/3 في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك بعد انسحاب فريق الاتحاد وعدم حضوره إلى الصالة الكبرى بطرابلس أمس، ضمن مباريات المنطقة الثالثة،للموسم 2023/2022 .

هذا وستشهد منافسات الدوري الليبي اليوم السبت افتتاح مجموعة المنطقة الأولى بلقاء الديربي للمنطقة الشرقية والذي سيجمع الغريمين الأهلي بنغازي والنصر على صالة مجمع المرحوم سليمان الضراط، بينما المنطقة الثانية ستفتتح منافستها بلقائين الأول سيكون البشائر مع الإفريقي، والثاني ديربي مصراتة، والذي سيجمع بين السويحلي والاتحاد المصراتي في قاعة مصراتة، والمنطقة الثالثة ستجمع بين أساريا مع الجزيرة في قاعة نادي الأولمبي.(وال ـ طرابلس) م ب

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