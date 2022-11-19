قبل انطلاق كأس العالم.. إنفانتينو يتهم الغرب بالنفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الغرب بـ “النفاق”.

وذلك في تقاريره عن سجل حقوق الإنسان في قطر قبل يوم من انطلاق بطولة كأس العالم.

والتي ستفتتح بلقاء الدولة المضيفة، قطر، مع الإكوادور على ملعب البيت في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

وفي مؤتمر صحفي في الدوحة، أوضح إنفانتينو أنه مثلما أصبحت سويسرا مثالا يحتذى به بفضل التسامح والعمل الجماعي،

فقد تطورت قطر كثيراً في هذا المجال أيضاً.

وافتتح إنفانتينو حديثه بالقول: “اليوم لدي مشاعر قوية، اليوم أشعر أني قطري، أشعر أني عربي، أشعر بأني أفريقي،

أشعر بأني مثلي الجنس، أشعر أني معوق، أشعر أني عامل مهاجر”.

كما انتقد طريقة تعامل العديد من وسائل الإعلام الغريبة مع دولة قطر، مشيرا إلى تجاهل معظمها لفاعلية اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال إنفانتينو: “الجميع يتواجد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم ومتأكد أنّ كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون الأفضل،

فخور بكل من عمل جاهداً على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي”.

– إنفانتينو يطالب بالإعتذار

وأضاف: “ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس،

العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحاً مالية”.

وتابع: “لنتوقف عن النفاق لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم حقق في مجال حقوق العمال ما لم تحققه منظمات أخرى”.

واستكمل: “الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، ظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا”.

وأكد: “الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتني بالعمال ووضعيتهم، علينا أن نعتني بالأشخاص من ذوي الأعاقة وبجميع الأقليات،

ما يكسبه العمال في دولة قطر يساعدهم على تأسيس عائلات في دولهم”.

كما شدّد على أن قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال،

وعلى أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها”.

وقال إنفانتينو: “جزء من صندوق الإرث الخاص ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™،

سيخصص لتعليم أبناء العمال في الدول النامية، سنوقع مذكرة تفاهم مع الأمين العام لمنظمة العمل الدولية”.

وأكد على أن قطر ترحب بالجيم بغض النظر عن توجهاتهم.

كما أوضح أن جميع القرارات التي اتخذت بخصوص كأس العالم FIFA قطر 2022™ جاءت بالشراكة بين قطر والفيفا.

وفيما يتعلق بمنع شرب الكحول في الملاعب قال: “دول عدة تمنع الكحول في الملاعب فلا داع لسياسية الكيل بمكيالين”.

وتابع: “كرئيس للفيفا علي التركيز على كرة القدم، لكن وجدت نفسي مرغماً على توضيح العديد من الأمور،

اسمحوا للمشاركين في البطولة بالتركيز على كرة القدم وللجماهير بالاستمتاع في الحدث الذي لا يتكرر إلا كل 4 أعوام”.