منتخب رفع الأثقال يواصل تحضيراته لبطولة العالم

يواصل منتخبنا الوطني لرفع الأثقال تحضيراته لبطولة العالم لفئة الكبار التي ستقام في كولمبيا والمؤهلة الأولمبياد لباريس ألفين وأربعة وعشرين.

منتخبنا الوطني الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني صلاح الأدهم سيشارك في بطولة العالم بالرباعين وهم أحمد أبو زريبة صاحب ذهبية بطولة أفريقيا التي أقيمت بمصر مؤخرا وإحسان شلابي المتوج بفضية البطولة الأفريقية التي أقيمت بمصر بداية هذا الشهر.

