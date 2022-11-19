في لقاء مؤجل .. تعادل النصر ودارنس في بطولة الدوري الممتاز

درنة 19 نوفمبر 2022 (وال)- تعادل فريق دارنس ومضيفه النصر مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف مقابل هدف على أرضية ملعب درنة البلدي، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية ضمن حساب المجموعة الأولى من بطولة الدوري الليبي الممتاز.

هذا وافتتح فريق النصر التسجيل في الدقيقة 32 من الشوط الأول عبر رأسية المدافع حسام العباني بركنية رفعها المهدي الكوت بطريقة مثالية، في حين تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 66 بعد متابعة النيجيري ستانلي لكرة مرتدة من حارس جواد رزق.

وبذلك يرفع النصر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما ارتقى دارنس للمركز الرابع برصيد 5 نقاط. (وال) ر ت

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