الترسانة يدعم صفوفه بالتعاقد مع اللاعب نسيم بن سلطانة

تعاقد نادي الترسانة مع اللاعب التونسي نسيم بن سلطانة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا منافسات دوري الدرجة الأولى الذي لم يحدد حتى الأن موعدا انطلاقه من قبل اتحاد الكرة.

إدارة نادي الترسانة التي تواصل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لعودة الفريق إلى منافسات الدوري الممتاز.

فقد أبرمت إدارة ترسانة سوق الجمعة عدة صفقات من أهمها التعاقد مع طاقم تدريبي تونسي يترأسه المدرب إلياس السماعلي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

