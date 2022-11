الكاف يؤجل قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

قررا لاتحاد الافريقي لكرة القدم تأجيل قرعة مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لأجل غير مسمى.

ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي بأنه سيكشف عن تاريخ ووقت جديد لقرعة مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية في وقت لاحق دون ذكر أسباب التأجيل الذي من المقرر أن تقام ظهيرة اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

هذا ويشار إلى أن ممثل الكرة الليبية الوحيد في المسابقات الأفريقية فريق الأخضر ينتظر ما تسفر عنه قرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية الذي تأهل إليها على حساب بلاتو النيجيري.

