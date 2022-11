يستقبل ملعب “البيت” بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم حفل افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم التي يستضيفها العالم العربي، وستكون رسالة الحفل الذي يمتد لـ30 دقيقة بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يزور قطر.

وتضم نسخة المونديال العرض الأهم الذي يحمل عنوان “حالمون” والتي ستكون أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة “بي تي إس” جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

ويشمل حفل الافتتاح برنامجاً مكوناً من 7 فقرات يحييها فنانون عالميون تمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يُحتفل بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

المصدر: الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”

The post “حالمون” في افتتاح المونديال.. عرض فني يمتد لـ30 دقيقة يحتضنه استاد “البيت” بالدوحة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار