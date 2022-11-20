الدبيبة يُكرّم أبطال ليبيا في رياضة رفع الأثقال

طرابلس 20 نوفمبر 2022 (وال)- كرّم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء، أبطال ليبيا في رياضة رفع الأثقال المشاركين في البطولة الأفريقية المنعقدة بالقاهرة والمتحصلين على قلادتين ذهبيتين وسبعة فضية.

كما كرم رئيس الحكومة فريق السويحلي لرفع الأثقال، الذي تحصل على 6 قلائد في البطولة الأفريقية للأندية البطلة المنعقدة بالقاهرة.

وشارك في التكريم وكيل وزارة الرياضة ورئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال ورئيس نادي السويحلي.

وعبر رئيس الحكومة خلال اللقاء عن فخره بما يُحققه شباب ليبيا من إنجازات محلية ودولية، رغم الظروف الاستثنائية، مؤكدًا دعمه للمشاركات الليبية في المحافل الخارجية. (وال)

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