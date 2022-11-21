(أبودبوس) يفوز بأول قلادة عالمية لليبيا ببطولة Siers A للكاراتية

جاكرتا 21 نوفمبر 2022 (وال) _ فاز البطل الدولي محمد أبو دبوس بأول قلادة عالمية ببطولة Siers A جاكرتا الدوري العالمي للكاراتية 2022م، المقامة في إندونيسيا بميزان وزن تحت 75 ك.

وأوضح رئيس الاتحاد الليبي للكاراتية المهندس جمال الرعيض في تصريح صحفي: أن هذه البطولة من أقوى البطولات العالمية، يهديها البطل محمد أبودبوس لكل ليبيا ولروح والده “رحمة الله عليه ”

وأضاف الرعيض: بهذه النتائج القيمة التي حققها الاتحاد الليبي للكاراتية على المستوى المحلي والعربي والدولي، يضيف الاتحاد نجاحات رياضية كبيرة في رصيد ليبيا، ويرفع علم ليبيا في تلك الدول التي شارك بها الاتحاد وبنتائج متفوقة. (وال _ جاكرتا) ر ع

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