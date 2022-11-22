وزير الرياضة يُتابع نشاط الاتحاد الليبي لرياضة السباحة

طرابلس 22 نوفمبر 2022 (وال)- استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة عبد الشفيع الجويفي اليوم بطرابلس، رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصام القنين رفقة الخبير المصري محمد أحمد معروف المكلف من الاتحاد الدولي للسباحة بالإشراف على الدورة التدريبية للمدربين الليبيين.

وتناول اللقاء سُبل تطوير رياضة السباحة ونشرها بين الشباب والفتيات والطرق العلمية الحديثة للتدريب في هذا المجال.

وشدّد وزير الرياضة على ضرورة استمرار تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية والتأهيلية المتقدمة التي من شأنها أن تدفع بمستوى مدربينا وتؤهلهم، بما يعود بالنفع على الرياضة الليبية عامة ورياضة السباحة على وجه الخصوص.

وأكد بأن الوزارة لن تذخر جهدًا في سبيل دعم كل البرامج والدورات التي تهدف للتطوير، وتهيئة كافة الظروف المناسبة أمام اتحاد السباحة.

وكان الاتحاد الليبي للسباحة قد نظم بمدينة مصراتة؛ دورة لمدربي السباحة المستوى الأول في ليبيا للمرة الأولى عربيًا والثانية أفريقيًا بمشاركة 29 مدربًا بينهم 7 مدربات، والتي تعتبر أول دورة تقييمية للمدربين. (وال)

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