( فيفا ) : فوز السعودية على الأرجنتين واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم

الدوحة 22 نوفمبر 2022 (وال)- وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فوز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني، هو واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ بطولة كأس العالم.

جاء ذلك – في تغريدة – على الحساب الرسمي لـ”فيفا” المتعلق ببطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر .

وأوضحت “فيفا” أن “السعودية صدمت الأرجنتين”، و”المملكة حققت فوزًا تاريخيًا (2-1)، مُنهية بذلك 36 مباراة للأرجنتين بدون هزيمة، معتبرة أن السعودية بهذا الفوز حققت أول معجزة حقيقية في مونديال قطر 2022 بفوزها على المرشحة للمنافسة”.

وكان المنتخب السعودي قد حقق ثنائية مباغتة في أقل من 10 دقائق، بعدما كان المنتخب الأرجنتيني مُتقدمًا على الأخضر بهدف، في مباراة جمعت المنتخبين على ملعب “لوسيل” اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وتمكن المنتخب السعودي من قلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء سجلها على يمين الحارس السعودي محمد العويس، فيما أدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48 من تمريرة رائعة، راوغ بعدها دفاع الأرجنتين ووضع الكرة لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس إيميليانو مارتينيز، وسجل في الدقيقة 54 سالم الدوسري هدف التقدم للسعودية من تسديدة صاروخية.

بذلك حصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط غالية تقوده لصدارة المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا المكسيك وبولندا. (وال)

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