اجتماع لروابط أندية الدوري الممتاز للمنطقة الشرقية مع الاتحاد الليبي لكرة القدم في بنغازي

بنغازي 23 نوفمبر 2022 (وال) ـ استضافت قاعة اجتماعات نادي الهلال بنغازي أمس الثلاثاء 22/11/2022 اجتماعا لروابط أندية الدوري الممتاز للمنطقة الشرقية مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، يمثله السيد عضو المكتب التنفيذي عادل الأوجلي .

الاجتماع بدأ بكلمة ترحيبية بالحضور واتحاد الكرة الليبي من السيد رئيس رابطة المشجعين بنادي الهلال “محمد زوبي” وأكد على الهدف الرئيسي من الاجتماع هو ضرورة عودة الجماهير للمدرجات وتفعيل دور الروابط بالأندية ، وتوالت الكلمات من رؤساء الروابط الحاضرين، حيث أكد جمعيهم على فتح الملاعب أمام الجمهور الرياضي .

وبدأ “عادل الأوجلي” حديثه بالشكر لنادي الهلال ولمن كان وراء هذا الاجتماع قائلا: ” بتكليف رسمي من مجلس الإدارة بالبدء في وضع الكيفية التي ستكون عليها عودة الجمهور على أن يتم تنفيذها مع بداية مرحلة الإياب وإصدار بطاقات الدخول الإلكترونية لكل أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الملتزمين مع أنديتهم بسريان عضويتهم مع أنديتهم “.

واتفق رؤساء الروابط ـ في نهاية الاجتماع ـ على السعي وبجدية لإعادة صيانة ملعب بنغازي 28 مارس سابقا ومطالبة الجهات المسؤولة بالإسراع في استكمال وبناء الملعب ، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة من رؤساء الروابط لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وتحديد مواعيد الاجتماعات الدورية المقبلة للجنة . (وال ـ بنغازي) ف ح

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